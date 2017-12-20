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سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تطالب بإجراءات ضد إيران بعد صاروخها على الرياض

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تطالب بإجراءات ضد إيران بعد صاروخها على الرياض
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تواصل – واس:

قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة “نيكي هيلي” إن الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون على المملكة العربية السعودية يحمل بصمات هجمات سابقة باستخدام أسلحة قدمتها إيران“، مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتحرك.

وأضافت في تصريحات للصحفيين “يتعين أن نتعاون لكشف جرائم نظام طهران ونفعل كل ما يلزم لضمان وصول هذه الرسالة إليهم، وإذا لم نفعل ذلك فستجر إيران العالم ساعتها إلى صراع إقليمي آخذ في الاتساع”.

وأوضحت أنها ستعرض عدة خيارات للضغط على إيران كي تعدل سلوكها، مؤكدا “أن مجلس الأمن قد يشدد من الشروط الواردة في ذلك القرار أو يتبنى قرارًا جديدًا يحظر على إيران ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية”.

وقالت هيلي “يمكننا بحث فرض عقوبات على إيران ردًا على انتهاكاتها الواضحة لحظر الأسلحة على اليمن، بوسعنا تحميل الحرس الثوري الإيراني المسؤولية عن انتهاكاته لعدد من قرارات مجلس الأمن”.

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