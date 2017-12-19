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غبار على مساحات واسعة.. تعرف على الطقس المتوقع اليوم
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وحائل والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج, بيما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج.

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