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«بلومبيرج»: ميزانية 2018 تُفاجئ السوق وتنقذ المستثمرين

«بلومبيرج»: ميزانية 2018 تُفاجئ السوق وتنقذ المستثمرين
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تواصل- سامر محمد:

قالت شبكة “بلومبيرج” الأمريكية: إن ميزانية 2018م التي أعلنت عنها المملكة أشبه بالإغاثة للمستثمرين الذين شاهدوا خلال السنوات الأخيرة الماضية إجراءات التقشف.

وأشارت الشبكة إلى أن المملكة التي تعد أكبر مصدر في العالم للنفط الخام، ستعزز الإنفاق ليصل إلى 293 مليار دولار في 2018م، وذلك من أجل إنعاش الاقتصاد الذي ضعف في ظل تراجع أسعار النفط.

ونقلت الشبكة عن خبراء دوليين في الاقتصاد، أن تلك الميزانية دليل على أن إصلاحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تمضي قدماً، وأن الأسواق ستتحرك في مسار الصعود.

واعتبر خبراء في أسواق الأسهم أن الميزانية الجديدة وحجم الإنفاق الذي تم تخصيصه كافٍ لمفاجأة السوق، في وقت ترتفع فيه أسعار النفط، مما يعني أن هناك فرصة لدعم الناتج المحلي بوسائل غير نفطية.

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