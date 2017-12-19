«التايمز»: هونج كونج تتحدى نيويورك ولندن للفوز بالطرح الأولي لـ«أرامكو»

تواصل- سامر محمد

قالت مجلة “التايمز” البريطانية: إن هونج كونج تظهر كمنافس قوي لاستضافة عملية الطرح الأولي لـ”أرامكو” في تحد لبورصتي لندن ونيويورك.

وأشارت إلى أن بورصة هونج كونج كثفت جهودها خلال الأشهر الأخيرة لاستضافة عملية الطرح الأولي، حيث تعد “أرامكو” أكبر شركة نفطية في العالم بإنتاج يومي يبلغ 10.5 ملايين برميل، كما أن القيمة المستهدفة للشركة تبلغ تريليوني دولار مما يجعلها أكثر من ضعف قيمة “أبل”.

وأضافت أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يأمل في جمع المملكة 100 مليار دولار من طرح 5% من الشركة في سوق الأسهم، في إطار خطة تنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن الاعتماد على النفط.

ولفتت إلى أن الشركة تخطط لعملية طرح أولية في سوق الأسهم بالرياض، كما تريد طرح أسهمها دوليا ومازالت تدرس خياراتها منذ أشهر.

وتحدثت عن أن بورصتي لندن ونيويورك ينظر إليهما على أنهما المنافسين المتصدرين للفوز بعملية الطرح، لكن لم يصدر قرار حتى الآن بخصوصهما على الرغم من الجهود المبذولة من قبل “تريزا ماي” رئيسة وزراء بريطانيا، والرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” لإقناع المملكة بإدراج أسهم الشركة لديهما.