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إدانة دولية لإطلاق ميليشيا الحوثي صاروخاً باليستياً على الرياض

إدانة دولية لإطلاق ميليشيا الحوثي صاروخاً باليستياً على الرياض
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تواصل – واس:

أدانت رابطةُ العالم الإسلامي المحاولة اليائسة التي قامت بها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران في اليمن بإطلاق صاروخ باليستي تجاه مدينة الرياض، الذي تم اعتراضه وتدميره من قبل قوات الدفاع الجوي السعودي دون أي أضرار.
وأوضحت رابطة العالم الإسلامي في بيان لها أن هذا الاستهداف الإجرامي يكشف حجمَ الضلال والتيه الذي تَوَرَّطَتْ فيه هذه العصابة الانقلابية وأعوانها، موضحة أن هذا العدوان البائس يكشف مستوى محاولات النظام الإيراني التدخل في المنطقة بممارسات عبثه الطائفي.

وبينت الرابطة أن هذه المحاولة اليائسة تأتي في سياق مسلسل تهور هذه الفئة المُخْتَطَفَة إثر هزائمها المتتالية، وأن هذا الانحدارَ الإجراميَّ مؤذن له بالزوال والاجتثاث لينعم اليمن ـ بإذن الله ـ بسلمه وأمنه والتغلب على خَوَنَةِ شرعيته وتاريخه.

وأشادت رابطة العالم الإسلامي بموقف الحكومات والمنظمات الدولية التي استنكرت وأدانت ما تقوم به مليشيا الحوثي بإطلاق صواريخها العشوائية العبثية.
وبينت الرابطة أنها على ثقة ويقين تام بأن المملكة العربية السعودية قادرة على ردع هذا العبث الإجرامي ودحر شره.

كما أدانت إيطاليا إطلاق مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في اليمن صاروخًا باليستيًا استهدف مدينة الرياض، والذي اعترضته قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي .

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو في بيان: إن هذا العمل الإرهابي يشكل تهديدًا للسلام والاستقرار الإقليميين ويقوض احتمالات التوصل إلى حل تفاوضي وشامل للأزمة.

بدورها نددت وزارة الخارجية التركية، بإطلاق الحوثيين في اليمن، صاروخًا باليستيًا على العاصمة الرياض.

وقالت الخارجية التركية في بيان: إنها “تلقت نبأ إطلاق الحوثيين صاروخًا باليستيًا جديدًا على المملكة العربية السعودية”.

وأضافت: “ندين الهجوم، ونعرب عن سعادتنا من عدم إلحاق الهجوم أضرارًا في الأرواح وممتلكات أصدقائنا وأشقائنا في المملكة، بفضل إبطال مفعول الهجوم عبر أنظمة الدفاع الجوي السعودي”.

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