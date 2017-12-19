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مجلس الأمن يجيز القرار الأممي بشأن وصول المساعدات للمتضررين في سوريا

مجلس الأمن يجيز القرار الأممي بشأن وصول المساعدات للمتضررين في سوريا
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تواصل – واس:

اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم بتأييد 12 عضوا وامتناع ثلاثة عن التصويت، القرار 2393 المتعلق بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في سوريا.

واعتمد المجلس القرار، المقدم من مصر والسويد واليابان، وكرر مطالبته لجميع الأطراف، وخاصة السلطات السورية، بالامتثال فورا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وأشار إلى أن بعض الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت في سوريا قد تصل إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وطلب القرار الجديد من الأمين العام إجراء استعراض مستقل، في غضون ستة أشهر، للعمليات الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة عبر الحدود وأن يتضمن الاستعراض توصيات بشأن سبل زيادة تعزيز آلية الأمم المتحدة للرصد ويأخذ بعين الاعتبار آراء الأطراف المعنية بما فيها السلطات السورية والبلدان المعنية المجاورة والوكالات الإنسانية.

وكرر القرار التأكيد على أن تدهور الأوضاع سيتواصل ويتفاقم ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي للنزاع السوري، مشيراً إلى مطالبته بالتنفيذ الكامل والفوري للقرار 2254 من أجل تيسير إجراء الانتقال السياسي بقيادة سورية في ظل عملية يمتلك زمامها السوريون وفقا لبيان جنيف.

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