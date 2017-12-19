«بلومبيرج»: أسعار الوقود تصل لمستوياتها العالمية بالمملكة في 2025

تواصل- سامر محمد:

قالت شبكة “بلومبيرج” الأمريكية: إن المملكة تمدد الجدول الزمني المتعلق بتقليص دعم الطاقة، في ظل سعي الحكومة لتعويض التأثير الناجم عن إجراءات التقشف على الاقتصاد.

وأشارت إلى أن أسعار البنزين ستصل إلى مستوياتها العالمية في المملكة بشكل تدريجي بين 2018 إلى 2025 بدلا من وصولها لهذا الهدف في 2020م، كما أن أسعار الديزل سترتفع أيضا تدريجيا بنسبة 90% من الأسعار العالمية خلال نفس الفترة.

ولفتت الشبكة إلى أنها المرة الأولى التي تكشف فيها الحكومة بجدول زمني مفصل عن رفع أسعار الطاقة التي كانت تتمتع طويلا بدعم هائل.

وتناولت حديث وزارة المالية عن أن تلك الخطة قد تتغير وفقا للتطورات المالية، في وقت تخطط فيه المملكة لرفع أسعار البنزين محليا بنسبة 80% في يناير المقبل، وفقا لشخص مطلع تحدث للشبكة الشهر الجاري.

واعتبرت الشبكة أن لجوء المملكة لإحداث تباطؤ في وتيرة رفع أسعار الوقود يهدف إلى تعزيز الاقتصاد.