واشنطن: الصاروخ الباليستي الحوثي على الرياض «يحمل بصمات إيران»

تواصل – وكالات:

اعتبرت الولايات المتحدة، أن بصمات إيران واضحة في عملية إطلاق الصاروخ الحوثي الباليستي على الأراضي السعودية، أمس الثلاثاء، والذي اعترضته الدفاعات الجوية السعودية فوق مدينة الرياض.

وطالبت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هيلي،خلال اجتماع لمجلس الأمن، بضرورة منع عملية إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه السعودية، مؤكدة أن إيران تنتهك كل قرارات الأمم المتحدة، وتؤجج النزاعات الإقليمية وتزيدها.