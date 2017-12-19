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مقتل 21 حوثيا واختفاء قيادي في عملية نوعية داخل منزل «صالح» بصنعاء

مقتل 21 حوثيا واختفاء قيادي في عملية نوعية داخل منزل «صالح» بصنعاء
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تواصل – وكالات:

قالت مصادر ‘‘إن مجموعة مسلحة نفذت عملية مسلحة جريئة ونوعية بشكل مفاجئ داخل منزل الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، الذي يسيطر عليه الحوثيون حاليا، مما أدى لمقتل نحو 21 من الانقلابيين، واختفاء قيادي حوثي بارز، مما حدا بالميلشيات إلى إعلان حالة الطوارئ بمنطقة الحي السياسي.

وأضافت المصادر، أن من بين القتلى الحوثيين قيادات شاركت في اقتحام منزل “صالح”، مطلع ديسمبر الجاري، بينما تمكن منفذو العملية من الخروج سالمين من المنزل، بحسب “المشهد اليمني”.

من ناحيتهم، أكد شهود عيان أن الميليشيا استنفرت قواتها وأعادت تمترسها للبحث عن القيادي الحوثي الذي اختفى في الحي السياسي، وسط رعب كبير داخل صفوف الميليشيا بسبب جرأة تلك العملية.

 

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