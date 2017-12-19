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«حساب المواطن» أكثر ما بحث عنه المواطنون عبر «جوجل» في 2017

«حساب المواطن» أكثر ما بحث عنه المواطنون عبر «جوجل» في 2017
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تواصل – فريق التحرير:

ما هو أكثر شيء بحث عنه السعوديون على جوجل في 2017؟ كان هذا هو السؤال الذي أجابت عليه الشركة، عبر تقريرها السنوي عن عمليات البحث على محركها في البلدان المختلفة.

البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، كان هذا هو أكثر ما بحث عنه السعوديون على جوجل خلال العام الحالي، والذي أوشك على الانتهاء، وجاء نظام فارس للتعليم التابع لوزارة التعليم في المركز الثاني.

من ناحيتها، قالت مديرة الاتصالات والعلاقات العامة في “جوجل” الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جويس باز: “يقوم أكثر من مليار شخص بالبحث في جوجل كل يوم للتعلم والاستكشاف وإيجاد أجوبة على أسئلتهم. ويظهر التقرير الشخصيات والأحداث والمواضيع والأماكن التي اهتم بها الناس حول العالم هذا العام”.

وأضافت: “تم جمع البيانات من تريليونات عمليات البحث على محرك Google هذا العام، وبعد تنقية القوائم من البريد المؤذي والأسئلة المتكررة، تم استخراج نتائج تعكس واقع 2017 على أفضل وجه”.

 

 

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