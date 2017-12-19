«مجلة أمريكية» عن ميزانية 2018: «الرياض» متفائلة بشأن التنوع الاقتصادي والخطط التوسعية

تواصل – سامر محمد:

قَالَتْ مجلة “فوربس” الأمريكية: ‘‘إن ميزانية 2018م هي الأكبر على الإطلاق في المملكة، وتظهر أن الرياض لديها تفاؤل كبير بِشَأْنِ التنوع الاقتصادي والخطط التوسعية، فَضْلاً عن أن البيانات تشير إلى أن الوضع المالي مستقر‘‘.

وذَكَرَت، أن ميزانية العام القادم والتي تبلغ نحو 261 مليار دولار تزيد عن ميزانية العام الْجَارِي التي بلغت 250 مليار دولار، مع توقعات بأن تجلب مشاريع المملكة عائدات تصل إلى 209 مليارات دولار العام المقبل.

ولفتت إلى أن 6 دول أوروبية فقط، مع استثناء روسيا، تزيد ميزانياتها عن ميزانية المملكة التي تعادل تَقْرِيبَاً ميزانية ولايتي كاليفورنيا، وفلوريدا مجتمعتين.

وتحدثت صَحِيفَة “فايننشال تايمز” البريطانية عن أن المملكة أعلنت عن خطط لزيادة الإنفاق إلى مستويات قياسية العام القادم، عبر ميزانية تستهدف سحب الاقتصاد من الركود.

وأشارت إلى أن تلك الميزانية التوسعية في الإنفاق هي الأولى في 3 سنوات، في وقت يسعى فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنفيذ برامج الإصلاح الطموحة.