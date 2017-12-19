«مجلة أمريكية» عن ميزانية 2018: «الرياض» متفائلة بشأن التنوع الاقتصادي والخطط التوسعية

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

شاهد.. رد وزير المالية على سؤال بشأن «العلاوة السنوية» للموظفين

شاهد.. رد وزير المالية على سؤال بشأن «العلاوة السنوية» للموظفين

ميزانية 2018.. 783 مليار ريال إيرادات و978 مليار نفقات

ميزانية 2018.. 783 مليار ريال إيرادات و978 مليار نفقات

التحالف: اعتراض صاروخ باليستي جنوب الرياض (فيديو)

التحالف: اعتراض صاروخ باليستي جنوب الرياض (فيديو)

تفاصيل الحادثة المرعبة داخل مدرسة.. ومطالب «أبو سكين» المهدد بقتل رضيعه

تفاصيل الحادثة المرعبة داخل مدرسة.. ومطالب «أبو سكين» المهدد بقتل رضيعه

«مجلة أمريكية» عن ميزانية 2018: «الرياض» متفائلة بشأن التنوع الاقتصادي والخطط التوسعية

«مجلة أمريكية» عن ميزانية 2018: «الرياض» متفائلة بشأن التنوع الاقتصادي والخطط التوسعية
0

تواصل – سامر محمد:

قَالَتْ مجلة “فوربس” الأمريكية: ‘‘إن ميزانية 2018م هي الأكبر على الإطلاق في المملكة، وتظهر أن الرياض لديها تفاؤل كبير بِشَأْنِ التنوع الاقتصادي والخطط التوسعية، فَضْلاً عن أن البيانات تشير إلى أن الوضع المالي مستقر‘‘.

وذَكَرَت، أن ميزانية العام القادم والتي تبلغ نحو 261 مليار دولار تزيد عن ميزانية العام الْجَارِي التي بلغت 250 مليار دولار، مع توقعات بأن تجلب مشاريع المملكة عائدات تصل إلى 209 مليارات دولار العام المقبل.

ولفتت إلى أن 6 دول أوروبية فقط، مع استثناء روسيا، تزيد ميزانياتها عن ميزانية المملكة التي تعادل تَقْرِيبَاً ميزانية ولايتي كاليفورنيا، وفلوريدا مجتمعتين.

وتحدثت صَحِيفَة “فايننشال تايمز” البريطانية عن أن المملكة أعلنت عن خطط لزيادة الإنفاق إلى مستويات قياسية العام القادم، عبر ميزانية تستهدف سحب الاقتصاد من الركود.

وأشارت إلى أن تلك الميزانية التوسعية في الإنفاق هي الأولى في 3 سنوات، في وقت يسعى فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنفيذ برامج الإصلاح الطموحة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

استقالة أحد أبرز القضاة الأمريكيين على خلفية اتهامات بالتحرش

استقالة أحد أبرز القضاة الأمريكيين على خلفية اتهامات بالتحرش

«نيويورك تايمز» تكشف سبب إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخاً فوق الرياض اليوم

«نيويورك تايمز» تكشف سبب إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخاً فوق الرياض اليوم

«بلومبيرج»: المملكة نجحت.. ونتوقع ميزانية توسعية

«بلومبيرج»: المملكة نجحت.. ونتوقع ميزانية توسعية

النيابة العامة: مجلس الملك وولي العهد مفتوحان لكل مواطن

النيابة العامة: مجلس الملك وولي العهد مفتوحان لكل مواطن

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

قائد مدرسة المويلح يكشف لـ«تواصل» تفاصيل واقعة محاولة مواطن نحر ابنه الرضيع
تقارير وحوارات

قائد مدرسة المويلح يكشف لـ«تواصل» تفاصيل واقعة محاولة مواطن نحر ابنه الرضيع

المزيد
«تويتر» يواجه «تركي الحمد».. ومغردون: وَصْف المملكة ببلاد الحرمين شرفٌ لنا
تقارير وحوارات

«تويتر» يواجه «تركي الحمد».. ومغردون: وَصْف المملكة ببلاد الحرمين شرفٌ لنا

المزيد
الفيتو الأمريكي الجديد.. يُعمِّق جراح فلسطين لصالح الكيان الصهيوني (تقرير)
تقارير وحوارات

الفيتو الأمريكي الجديد.. يُعمِّق جراح فلسطين لصالح الكيان الصهيوني (تقرير)

المزيد
تفاصيل الحادثة المرعبة داخل مدرسة.. ومطالب «أبو سكين» المهدد بقتل رضيعه
تقارير وحوارات

تفاصيل الحادثة المرعبة داخل مدرسة.. ومطالب «أبو سكين» المهدد بقتل رضيعه

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>