«فيسبوك» يبدأ إخطار المستخدمين عند تحميل الآخرين لصورهم

تواصل – وكالات:

كشفت شركة فيسبوك أنها ستبلغ مستخدمي شبكتها للتواصل الاجْتِمَاعِيّ عندما يقوم آخرون بتحميل صور لهم، عبر تقنية التعرف على الوجه، إذا وَافَقَ المستخدمون على أن يحتفظ الموقع بقوالب لوجوههم.

وقَالَتِ الشركة، في بيان، إنها ستجعل الخاصية اختيارية للسماح للأشْخَاص بحماية خصوصياتهم، لكنها تعتقد أن بعض الناس سيودون أن يتم إِخْطَارهم بِشَأْنِ صور ربما لن يعرفوا بأمرها مِنْ دُونَ ذلك.

وأَضَافَتِ الشركة أن الخاصية لن تكون متاحة عَلَى الْفَوْرِ في كندا والاتِّحَاد الأوروبي؛ لِأنَّ قوانين الخصوصية بوجه عام أكثر صرامة في تلك المناطق، لكن الشركة عبرت عن أملها في أن تطبق الخاصية هناك في المستقبل.

وتطبق شركات التكنولوجيا العديد من الخصائص التي تعتمد على تقنية التعرف على الوجوه، رغم المخاوف من كَيْفِيَّة استخدام بيانات الوجه.

وكانت شركة أبل كشفت في سبتمبر أن مستخدمي هاتفها الجديد (أيفون تن) بوسعهم فتح أجهزتهم باستخدام بصمة للوجه.