«فيسبوك» يبدأ إخطار المستخدمين عند تحميل الآخرين لصورهم

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

شاهد.. رد وزير المالية على سؤال بشأن «العلاوة السنوية» للموظفين

شاهد.. رد وزير المالية على سؤال بشأن «العلاوة السنوية» للموظفين

ميزانية 2018.. 783 مليار ريال إيرادات و978 مليار نفقات

ميزانية 2018.. 783 مليار ريال إيرادات و978 مليار نفقات

التحالف: اعتراض صاروخ باليستي جنوب الرياض (فيديو)

التحالف: اعتراض صاروخ باليستي جنوب الرياض (فيديو)

تفاصيل الحادثة المرعبة داخل مدرسة.. ومطالب «أبو سكين» المهدد بقتل رضيعه

تفاصيل الحادثة المرعبة داخل مدرسة.. ومطالب «أبو سكين» المهدد بقتل رضيعه

«فيسبوك» يبدأ إخطار المستخدمين عند تحميل الآخرين لصورهم

«فيسبوك» يبدأ إخطار المستخدمين عند تحميل الآخرين لصورهم
فيسبوك
0

تواصل – وكالات:

كشفت شركة فيسبوك أنها ستبلغ مستخدمي شبكتها للتواصل الاجْتِمَاعِيّ عندما يقوم آخرون بتحميل صور لهم، عبر تقنية التعرف على الوجه، إذا وَافَقَ المستخدمون على أن يحتفظ الموقع بقوالب لوجوههم.

وقَالَتِ الشركة، في بيان، إنها ستجعل الخاصية اختيارية للسماح للأشْخَاص بحماية خصوصياتهم، لكنها تعتقد أن بعض الناس سيودون أن يتم إِخْطَارهم بِشَأْنِ صور ربما لن يعرفوا بأمرها مِنْ دُونَ ذلك.

وأَضَافَتِ الشركة أن الخاصية لن تكون متاحة عَلَى الْفَوْرِ في كندا والاتِّحَاد الأوروبي؛ لِأنَّ قوانين الخصوصية بوجه عام أكثر صرامة في تلك المناطق، لكن الشركة عبرت عن أملها في أن تطبق الخاصية هناك في المستقبل.

وتطبق شركات التكنولوجيا العديد من الخصائص التي تعتمد على تقنية التعرف على الوجوه، رغم المخاوف من كَيْفِيَّة استخدام بيانات الوجه.

وكانت شركة أبل كشفت في سبتمبر أن مستخدمي هاتفها الجديد (أيفون تن) بوسعهم فتح أجهزتهم باستخدام بصمة للوجه.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«فيسبوك» تضيف خاصية تزيل عن المستخدمين عبئاً ثقيلاً

«فيسبوك» تضيف خاصية تزيل عن المستخدمين عبئاً ثقيلاً

«فيسبوك» يحمي مستخدميه من الإزعاج بهذه الخاصية

«فيسبوك» يحمي مستخدميه من الإزعاج بهذه الخاصية

«فيس بوك» تسعى لجذب المعلنين بإجراءات جديدة

«فيس بوك» تسعى لجذب المعلنين بإجراءات جديدة

طائرات ذكية تتعامل مع حوادث الطرق بالمملكة العام المقبل

طائرات ذكية تتعامل مع حوادث الطرق بالمملكة العام المقبل

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

قائد مدرسة المويلح يكشف لـ«تواصل» تفاصيل واقعة محاولة مواطن نحر ابنه الرضيع
تقارير وحوارات

قائد مدرسة المويلح يكشف لـ«تواصل» تفاصيل واقعة محاولة مواطن نحر ابنه الرضيع

المزيد
«تويتر» يواجه «تركي الحمد».. ومغردون: وَصْف المملكة ببلاد الحرمين شرفٌ لنا
تقارير وحوارات

«تويتر» يواجه «تركي الحمد».. ومغردون: وَصْف المملكة ببلاد الحرمين شرفٌ لنا

المزيد
الفيتو الأمريكي الجديد.. يُعمِّق جراح فلسطين لصالح الكيان الصهيوني (تقرير)
تقارير وحوارات

الفيتو الأمريكي الجديد.. يُعمِّق جراح فلسطين لصالح الكيان الصهيوني (تقرير)

المزيد
تفاصيل الحادثة المرعبة داخل مدرسة.. ومطالب «أبو سكين» المهدد بقتل رضيعه
تقارير وحوارات

تفاصيل الحادثة المرعبة داخل مدرسة.. ومطالب «أبو سكين» المهدد بقتل رضيعه

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>