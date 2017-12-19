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رئيس الوزراء اليمني السابق يطالب بوضع حد لصواريخ الحوثي بـ«الوسيلة الناجعة»

رئيس الوزراء اليمني السابق يطالب بوضع حد لصواريخ الحوثي بـ«الوسيلة الناجعة»
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http://www.almashhad-alyemeni.com/topics/17/10/16/99971.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

تواصل – فريق التحرير:

أدان نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السابق، خالد محفوظ بحاح، عملية إطلاق مِيلِيشِيا الحوثي، اليوم الثلاثاء، صاروخاً بالستياً باتجاه العاصمة السعودية الرياض، والذي تم اعتراضه وتدميره دون أضرار، بِحَسَبِ المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العَرَبِيّ.

واقترح بحاح مَا أسماها “الوسيلة الناجعة” لإيقاف وصول هذه الصواريخ الإيرانية، وذلك بقطع الطريق على صواريخ إيران ومنع وصولها لمِيلِيشِيا الحوثي الانقلابية.

وأَضَافَ رئيس الوزراء السابق، في تَغْرِيدة عبر صفحته بموقع “تويتر”: “استكمال تحرير الساحل الغربي بأبنائه النخبة التهامية، وبمساندة دول التحالف، هي الوسيلة الناجعة لإيقاف وصول الصواريخ الإيرانية للجماعات الإرهابية الحوثية”، مُؤكِّدَاً أن هذا الخطر بات يهدد المنطقة ككل، وليس اليمن والمملكة فحسب”.

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