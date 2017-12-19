رئيس «المساحة الجيولوجية» يعلق على مقطع «ماء زمزم والكهرباء» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل رئيس هَيْئَة المساحة الجيولوجية السعودية د.زهير نواب مع مقطع الفيديو المتداول، والذي يظهر أحد الأشْخَاص يقوم بتوصيل قطبي سلك متصل بلمبة كهربائية، في قارورتين، إحداهما تحتوي على مياه زمزم، فتنير اللمبة بشدة في هذه القارورة، أكثر من المياه العادية.

وقال “نواب”، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مَعَالِي المواطن” على قناة إم بي سي، إنه من الناحية العلمية، فإن أَي مياه في العالم موصلة للتيار الكهربي، ويزداد الأَمْر مع زيادة نسبة الأملاح في الماء، وَهُوَ مَا ينطبق على ماء زمزم، الذي تزداد فيه نسبة الأملاح المعدنية المشبعة من الصخور التي يمر عليها الماء من مصادره المتعددة تحت الأرض.

وأَضَافَ “زهير” أنه بَعِيدَاً عن المقطع المتداول، فإن لمياه زمزم تركيبتها الجيولوجية الخَاصَّة، المستخلصة من الصخور التي تمر عليها قبل تفجرها من الأرض، علاوة على أنها مياه قلوية، ومن المعروف أن المياه القلوية جيدة جِدّاً للصحة.

وَأكَّدَ رئيس هَيْئَة المساحة الجيولوجية السعودية أنه بَعِيدَاً عن المبدأ العلمي، فإن هناك يقيناً لدى المسلمين جَمِيعَاً ببركة مياه زمزم وتميزها وتفردها، فالله قد أخرجها لسيدنا إسماعيل، ببركة دعوات والده إبراهيم الخليل.