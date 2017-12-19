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تعليم تبوك يدعو 11 مرشحة في وظائف المستخدمات للمقابلات الشخصية

تعليم تبوك يدعو 11 مرشحة في وظائف المستخدمات للمقابلات الشخصية
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تواصل – واس:

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، اليوم الثلاثاء، المرشحات اللاتي تقدمن بطلباتهن لشغل ست وظائف على لائحة المستخدمين لإجراء المقابلات الشخصية، غَدَاً الأربعاء، في مقر القسم النسوي لإدارة الموارد البشرية في الإدارات النسائية بتعليم تبوك، عند الساعة العاشرة صَبَاحَاً مصطحبين صورة الهوية الوطنية، والمؤهلات، ومشهد للخبرات السابقة.

وأَوْضَحَ مدير إدارة الموارد البشرية بتعليم تبوك، أحمد المشهوري، أن المرشحات لدخول المقابلات الشخصية بلغ عددهن 11 مرشحة، وسيتم استكمال بقية إِجْرَاءَات المفاضلة بينهن قبل إعلان النتائج النهائية.

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