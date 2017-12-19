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«الشؤون الاقتصادية» يستعرض تقرير برنامج التحول الوطني ومبادرات التوطين

«الشؤون الاقتصادية» يستعرض تقرير برنامج التحول الوطني ومبادرات التوطين
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تواصل – واس:

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعاً اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض، استعرض فيه عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، من ضمنها التقرير المقدم من مركز الإنجاز والتدخل السريع في شأن برنامج التحول الوطني وتقدم سير العمل في المبادرات والخطوات القادمة في ظل رؤية المملكة 2030.

كما اطلع المجلس خلال الاجتماع على العرض المقدم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بشأن بيانات حركة سوق العمل بالمملكة، تضمن العرض استعراض مبادرات توطين الوظائف وخلق فرص وظيفية جديدة، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

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