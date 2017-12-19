«مدني سكاكا» يخمد حريقاً بحي المحمدية ويخلي 14 ساكناً (صور)

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تواصل – أحمد الرمال:

تَمَكَّنَت فِرَق الدِّفَاعِ الْمَدَنِيّ بمدينة سكاكا، مساء اليوم الثلاثاء، من إخماد حريق انْدَلَعَ في منور مبنى سكني مكون من ثلاثة أدوار.

وأَوْضَحَ المتحدث الإعلامي لمديرية الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بمنطقة الجوف، المقدم معيش بن نمر الرويلي، أنه في تمام الساعة (٤٤ :١٧) عصر اليوم الثلاثاء تبلغنا عن حادث حريق منزل بحي المحمدية، وعَلَى الْفَوْرِ انتقلت الفرق اللازمة للموقع وعند الوصول تبين أن الحادث عبارة حريق مخلفات بمنور مبنى مكون من ٣ أدوار، وَتَمَّ إخلاء ١٤ شَخْصَاً من المبنى وإخماد الحريق، ولَم ينتج عن الحادث أَي إصابات أو وَفَيَات – ولله الحمد -.

وَتَابَعَ الرويلي أن الدِّفَاع الْمَدَنِيّ إذ يتمنى السلامة للجميع، يأمل من الإخوة المواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر، والمحافظة على النظافة العامة، ومراعاة إِرْشَادات السلامة في المنازل.

 

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بورصة تواصل

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