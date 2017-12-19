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تعرَّف على تأثير الأمطار والثلوج على أنظمة السيارة

تعرَّف على تأثير الأمطار والثلوج على أنظمة السيارة
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تواصل – وكالات:

حذّر الخبراء من أَنَّ الكاميرات والمستشعرات الخَاصَّة بالأنظمة المساعدة في السيارة يمكن أن تتضرر بِفِعْلِ الأَمْطَار وتراكم الثلوج وبقايا الأوساخ عليها؛ مَا يعوق عملها بالشكل الصحيح، هناك عديد من الأنظمة في السيارات الحديثة التي تساعد السائق على القيادة، وتعتمد هذه الأنظمة على تقنيات مختلفة لرصد وتمييز حركة السيارة نفسها، وحركة السيارات، أو الأجسام من حولها.

أَوْضَحَ الخبراء أَنَّ عمل مساحات الزجاج الأوتوماتيكية بشكل خاطئ يشير إلى أَنَّ مستشعرات المطر في الجزء الأعلى من الزجاج الأمامي مغطّاة بالثلج، أو باتساخات أُخْرَى بِسَبَبِ الأَمْطَار.

وأَضَافُوا: أَنَّ وضوح الرؤية عبر الزجاج الأمامي، أمر هام جِدّاً لعمل كاميرات نظام الحفاظ على حارة السير، أو نظام الكبح الاضطراري أو نظام تحذير السائق، وَأَشَارُوا إِلَى أنه في كثير من الأحيان تتم تغطية عدسة كاميرا الرجوع للخلف في فصل الشتاء بالثلج والملح والأوحال والاتساخات الأُخْرَى؛ مَا يَجْعَلُهُا تعطي صوراً غير نقية وواضحة للعوائق خلف السيارة.

كذلك قد تؤثر طبقات الثلج السميكة المتراكمة في مستشعرات الموجات فوق الصوتية لنظام ركن السيارة؛ مَا يُؤدِّي إِلَى إعطاء إشارات خاطئة عن المسافات الفاصلة بين السيارة والعوائق، بحيث تتمّ الإشارة إلى مسافات صغيرة جداً، أو قد لا يصدر التحذير من التصادم عند الركن بشكل نهائي. والجَدِير بِالذِّكْرِ أَنَّ الأنظمة المعتمدة على الرادار، مثل محذر الزاوية الميتة، تمتاز بأنها أقل تأثراً بالأوساخ كونها تثبّت عادة خلف شبك التهوية الأمامي حيث لا يتراكم الثلج بِسَبَبِ حرارة المحرك.

وَأَشَارَ الخبراء إلى خطورة استخدام الماء الساخن عند العناية بالسيارات، حيث إن الفارق في درجة الحرارة بين حرارة الماء والزجاج قد يضرّ بالأخير، وربمَا يُؤدِّي إِلَى تَشقّقه. وحذّروا أَيْضَاً من أَنَّ جهاز الضغط العَالِي لضَخ الماء المستخدم على المحطات، أو من قبل البعض في المنازل غير مناسب؛ لأنه قد يضرّ بكاميرا الرجوع للخلف، وبالمستشعرات المثبتة خارج السيارة.

ولفتوا إِلَى أَنَّ استخدام “سبراي” خاص لإِزَالَة الجليد يبقى الحل الأفضل في جميع هذه الحالات. كذلك أكَّدَ الخبراء أنه للحصول على زجاج نظيف، يمكن لقائد السيارة الاستعانة بالمنظفات الخَاصَّة المتوافرة في متاجر مستلزمات السيارات، وحذروا من استخدام المنتجات المنزلية الأُخْرَى، لِما قد تسّببه من تلف لعناصر الضبط والإحكام والكاوتشوك العازل المُثبت حول الزجاج.

ونصح الخبراء بوجوب العناية بهذه الأنظمة عبر تنظيفها بكميات كافية من الماء في جميع هذه الحالات، وبشكل دَوْرِي ومنتظم، وإِزَالَة الثلج العالق على الزجاج الأمامي بمساعدة كاشط ثلج كي يتسنَّى للأنظمة والكاميرات العمل بشكل صحيح ورؤية الطريق بوضوح.

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