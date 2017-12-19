استقالة أحد أبرز القضاة الأمريكيين على خلفية اتهامات بالتحرش

تواصل – سامر محمد:

قَالَتْ صَحِيفَة “واشنطن بوست” الأمريكية: إن أقوى قاض في الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف الأمريكية اضطر للتقاعد في ظل مواجهته لتحقيق قضائي على خلفية اتهام مَا لا يقل عن 15 امْرَأَة عملن معه بالتحرش، وسوء السلوك الجنسي.

وأشارت الصَحِيفَة إلى أن القاضي “أليكس كوزنسكي” البالغ من العمر 67 عَامَاً من المفترض أنه معين مدى الحياة كقاض في الاستئناف، ولا يخضع لأي سلطة أعلى منه، لكن بإمكان الكونجرس إقالته.

وأَضَافَت أن التحقيق القضائي الذي يواجهه كان من الممكن أن يؤدي إلى توجيه التوبيخ له، أو مطالبته بالتقاعد، أو منعه من تَسَلُّم قضايا جديدة لفترة من الزمن، لكن ليس بإمكان أحد من زملائه القضاة إقالته.

ووَفْقَاً لشخص مطلع؛ فإن تقاعده يعني إنهاء التحقيق القضائي الذي يواجهه، كما أنه استقال بطريقة تسمح له بجمع كل المستحقات المتعلقة بالتقاعد.

وذَكَرَت أن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” المتهم علناً بسوء السلوك الجنسي، سيعين خلفاً للقاضي المتقاعد الذي عينه الرئيس الأمريكي الأسبق “رونالد ريجن” في 1985م، والذي أصبح بمرور الزمن أحد أشهر قضاة الاستئناف في الولايات المتحدة.