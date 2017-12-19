إدانة عربية لإطلاق ميليشيا الحوثي صاروخاً باليستياً على الرياض

تواصل – فريق التحرير:

أَدَانَتِ المملكة الأردنية الهاشمية بشدة إطلاق مِيلِيشِيا الحوثي الانقلابية المَدْعُومة من إيران في اليمن صاروخاً باليستياً اسْتَهْدَف مدينة الرياض.

وَأكَّدَ المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني في بيان صحفي وقوف بلاده إلى جانب المملكة في تصديها للاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها من مِيلِيشِيات الحوثي الانقلابية.

وقال: “إن الأردن يجدد موقفه الداعم لجهود المملكة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة اليمنية”.

كما أَدَانَت مصر بأشد العبارات محاولة استهداف مدينة الرياض بصاروخ باليستي أطلق من الأراضي اليمنية.

وأكدت مصر – في بيان صادر عن وزارة الخارجية – اليوم – وقوفها حكومة وشعباً مع المملكة في مواجهة أَي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها.

بِدَوْرِهَا، أَدَانَت أَيْضَاً الإِمَارَات العَرَبِيّة المتحدة إطلاق الميليشيات الانقلابية الإرهابية صاروخاً باليستياً باتجاه العاصمة الرياض.