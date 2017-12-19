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ميزانية المملكة 2018.. تخصيص 210 مليارات ريال للقطاع العسكري و192 مليار للتعليم
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تواصل – فريق التحرير:

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حَفِظَهُ اللَّهُ – في قصر اليمامة، بمدينة الرياض اليوم الثلاثاء الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1439 / 1440هـ.

وتضمنت ميزانية 2018 تخصيص 210 مليارات ريال للقطاع العسكري، كما تم تخصيص147 مليار ريال لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجْتِمَاعِيّة.

وقال وزير المالية محمد الجدعان: “إننا نجحنا في زيادة الإنفاق إلى 4%، وتخفيض عجز الميزانية بنسبة 10%، وهناك عمل مميز من الأجهزة الحُكُومِيّة”.

وأَضَافَ الجدعان أنه تم تخصيص مَا يقارب 192 مليار ريال لقطاع التعليم العام والتعليم العَالِي، وتدريب القوى العاملة، وكذلك إنفاق أكثر من 60 مليار ريال على قطاع الإِسْكَان، كما يعتزم صندوق التنمية تخصيص 50 مليار ريال على مشاريع التنمية.

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