زعيم كوريا الشمالية يحقن نفسه بـ«الذهب»

تواصل – وكالات:

كشفت صَحِيفَة “ذا صن” البريطانية، عن قيام زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون​، بحقن نفسه بـ”الذهب”.

وعزت الصَحِيفَة في تقريرٍ لها أن سبب ذلك يعود إلى خوف “أون” من الإِصَابَة بالسرطان، والخرف الشيخوخي، والسمنة​، وهو ما دفعه إلى ذلك.

وأشارت إلى أن حقن الذهب أو “ميوكريسين” هي عبارة عن عقار مضاد للروماتيزم مصنوع من مركب يُسَمَّى أوروثيومالات الصوديوم.

ولفتت الصَحِيفَة إلى أن “علماء كوريا الشمالية طوروا أَيْضَاً 50 علاجاً مضاداً للسرطان مصنوعاً من نباتات محلية”.

وأَضَافَت: أن “كوريا الشمالية تأمل فِي تصدير هذا النوع من العلاج إلى الغرب، مع تزويد العبوات بالتعليمات باللغة الإنجليزية، والصينية، والروسية”.