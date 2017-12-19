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6 أطعمة تحارب التهابات وقرح المعدة

6 أطعمة تحارب التهابات وقرح المعدة
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تواصل – وكالات:

تعد أمراض الجهاز الهضمي الأكثير شُيوعَاً في العالم، لا سيما التهابات وقرح المعدة، والتي تسبب معاناة كبيرة للمصابين بها.

موقع “livestrong” الأمريكي، اقترح مجموعة من الأطعمة تحمي من التهابات المعدة، وهي:

1 – التفاح والتوت والكرفس والبصل من الأطعمة التي تَحْتَوِي على مادة الفلافونويد الَّتِي تمنع انْتِشَار العدوى، وتقتل البكتيريا المسببة للالتهابات.

2 – الأسماك واللحوم الحمراء لها دور فعال في علاج الالتهابات؛ نَظَرَاً لاحْتِوَائِها على مادة الزنك.

3 – الأطعمة الغنية بالمواد المضادة للأكسدة مثل الطماطم والفلفل تساعد على التخلص من الالتهابات، وتقوي الجهاز المناعي وتحمي الجسم من الأمراض.

4 – تجنب المشروبات الغازية والسُّكَّرِيّات، واستبدالها بالعصائر الطبيعية مثل التفاح، والجوافة، والفراولة.

5 – الأطعمة الَّتِي تَحْتَوِي على نسبة عالية من الألياف مثل الفواكه والخضراوات.

6 – الموز يَحْتَوِي على نسبة كبيرة من البوتاسيوم والكربوهيدرات التي تحد من الالتهابات، وتعمل على ترطيب المعدة وعلاج القرح.

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