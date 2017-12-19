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خادم الحرمين يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس ديوان الرقابة المالية بالعراق

خادم الحرمين يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس ديوان الرقابة المالية بالعراق
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 تواصل – واس:

اسْتَقْبَلَ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حَفِظَهُ اللَّهُ ـ في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم الثلاثاء، رئيس ديوان الرقابة المالية الاتِّحَادي بالجمهورية العراقية الدكتور صلاح نوري خلف.

وَتَمَّ خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون خَاصَّة في المجالات الرقابية.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الدَّاخِلِيَّة، ومَعَالِي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، ومَعَالِي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومَعَالِي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري.

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