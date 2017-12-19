بالإنفوجرافيك.. «الصحة» تدعو لغسل اليدين بالماء والصابون للحد من العدوى

تواصل – واس:

دعت وزارة الصحة إلى غسل اليدين بالماء والصابون مع تجفيفهما جَيِّدَاً، خَاصَّة عند العطاس أو السعال، قبل وبعد تناول الطعام، ومصافحة المصابين بالإنفلونزا والزكام، وبعد استخدام دورات المياه، وبعد لمس الأسطح في الأمَاكِن العامة كمقابض الأبواب والسلالم وأزرار المصاعد وأجهزة الصرف الآلي؛ للحد من انتشار العدوى في فصل الشتاء.

وَشَدَّدت عبر “إنفوجرافيك” توعوي نشرته على حسابها في تويتر SaudiMOH@ على أهمية أخذ لقاح الإِنْفِلْوَنْزَا مع بداية موسم الشتاء، وتجنب إشعال الحطب أو الفحم في الأمَاكِن المغلقة، والإكثار من شرب الماء تَجَنُّبَاً للجفاف، وممارسة الرياضة بانتظام لتقوية جهاز المناعة والمحافظة على الوزن، بِالإِضَافَةِ إلى تناول الغذاء الغني بالألياف والبروتين، مثل: الخضروات والفواكه، الشوفان، واللحوم والبقوليات، فيما دَعَت المصابين بالأمراض المزمنة مثل الربو والسُّكَّرِيّ باتِّبَاع توصيات الطبيب المعالج ومراجعة الطوارئ عند الضرورة.

وتأتي هذه الأَنْشِطَة التوعوية التي تداوم “الصحة” عليها، في إطار تواصل جهودها للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وتعزيز الوعي الصحي لدى أَفْرَاده، والحث على اتِّبَاع السلوكيات الصحية السليمة.