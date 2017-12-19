«التعاون الإسلامي»: عدم إصدار قرار في مجلس الأمن عن القدس يقوض السلام

تواصل – فريق التحرير:

أكدت منظمة التعاون الإسلامي أن عدم تمكّن مجلس الأمن من إِصْدَار قرار حول القدس المحتلة خلال جلسته المنعقدة أمس، سيقوض عملية السلام وسيشجع سلطات الاحتلال الإِسْرَائِيلي على مواصلة انْتهاكاتها الجسيمة، وسياساتها القائمة على الاسْتيطان والفصل العنصري.

ودعت المنظمة دول العالم إلى احترام القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بِشَأْنِ مدينة القدس المحتلة، والاعتراف بدولة فلسطين، مُؤكّدَة دعمها التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت إطار “متحدون مِنْ أَجْلِ السلام”، لاستصدار قرار فوري بهذا الشأن تَنْفِيذَاً للقرارات الصادرة عن القمة الإسلامية الأخيرة التي انعقدت يوم 13 ديسمبر 2017م في إِسْطَنْبُول.

وثَمَّنَت منظمة التعاون الإسلامي مواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي أيدت مشروع القرار.