الرئيس اليمني: العمليات العسكرية لن تتوقف حتى تحرير كافة تراب الوطن

تواصل – واس:

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن العمليات العسكرية لن تتوقف حتى تحرير التراب اليمني كافةً، ولا يمكن إِجْرَاء أَي حوار أو مشاورات إلا على قاعدة المرجعيات الثلاث التي تنص بصورة واضحة على إِنْهَاء الانقلاب، وتسليم السلاح، وعودة مؤسسات الدولة.

وجاء ذلك خلال لقائه اليوم سفراء دول مجموعة الـ 19 الداعمة لليمن لوضعهم أمام مستجدات الأوضاع الراهنة، وتداعيات مخاطر مِيلِيشِيا الحوثي الانقلابية المَدْعُومة من إيران على اليمن والمنطقة ونهجها الدموي تجاه الشعب اليمني.

وقدّم الرئيس اليمني لمحة موجزة عن التحولات السياسية التي جرت في اليمن مُنْذُ العام 2011 م للتذكير، وإحاطة السفراء الجدد بحقيقة هذه الأحداث والتحولات.

وَأكَّدَ أن الجيش الوطني يُحقق انْتِصَارات وتقدماً على الجبهات كافة، ويتحرك وَفْقَ قواعد الاشتباك والاحْتِيَاطات الإِنْسَانية، وضمان حماية المَدَنِيّين.

وطالب الدول جَمِيعَاً بإدانة الوضع الحالي في صنعاء، والتعبير عن رفض حالة الإرهاب والقمع، ومنع التواصل والتفتيش العشوائي والمحاكمة بالشك، ونهب البيوت وترويع المَدَنِيّين، وإغلاق المنافذ الإعلامية، ومواقع التواصل وتحويل صنعاء إلى معسكر اعتقال.

وأدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العَرَبِيّة الدكتور عبداللطيف الزياني القصف الصاروخي الحوثي على الرياض ومكة الْمُكَرَّمَة ومن يقف خلفه, شاكراً مواقف الدول التي أَدَانَت ذلك الاعتداء، معبراً عن إدانة دول مجلس التعاون للجرائم التي ترتكبها المِيلِيشِيات الحوثية ضد الإِنْسَانية في صنعاء.

ودعا الزياني إلى إطلاق المعتقلين والمختطفين، مُشِيدَاً بالنجاحات والانْتِصَارات التي يُحققها الجيش الوطني اليمني بمساندة من دول التحالف العَرَبِيّ. كما ثمن الدعم الإِنْسَاني الذي تقدمه دول المجلس الخليجي لليمن.