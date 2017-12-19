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«التجارة»: سجن محاسب لبناني وتغريمه 100 ألف ريال

«التجارة»: سجن محاسب لبناني وتغريمه 100 ألف ريال
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تواصل- فريق التحرير:

نشرت وزارة التجارة والاستثمار قراراً ضدّ محاسب لبناني يُدعى أسامة علي طبارة؛ بسبب مخالفته أحكام نظام المحاسبين القانونيين؛ حيث فرضت عليه عقوبة السجن لمدة 30 يوماً وتغريمه مبلغ 100 ألف ريال.

وقالت الوزارة، إن المذكور خالف الفقرة “4” من البند “ثالثاً” من المادة “28” من نظام المحاسبين القانونيين، والفقرة “ب” من المادة “36” من النظام نفسه.

وأوضحت، أن الحكم في القضية الاستئنافية صدر برقم 4718 / ق، لعام 1438 هـ، الصادر بشأنها حكم الدائرة التأديبية الأولى بالمحكمة الإدارية بالرياض في القضية التأديبية رقم 9980 / 1 ق، لعام 1437 هـ.

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التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    زائر

    بس ثلاثون يوم وتغريمه مائة الف ريال عشا خالف النظام والقانون تصدقون انها كثيره في حقه المفروض ما تسوين معه كذا هذا لبناني طبعاً بعد هذا بيرجع لعمله ولا ابعاد اكيد ابعاد صح وسحب كل الفلوس الي سرقها والتحقيق في التجاوزات الي سواها اقول الله يخلف علينا مدام هذي العقوبات لو انه ولد البلد كان علقتو له المشنقه

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