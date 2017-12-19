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التحالف: اعتراض صاروخ باليستي جنوب الرياض (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن قوات الدفاع الجوي اعترضت صاروخا باليستيا جنوب العاصمة الرياض.

وقال شهود عيان في الرياض إنهم سمعوا دوي صوت قوي في سماء العاصمة وتصاعد دخان في السماء بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وأكد أخرون أنهم شاهدوا اعتراض الصاروخ في سماء الرياض.

هذا ولم تسجل الجهات المسؤولة أي بلاغات عن إصابات أو أضرار جراء اعتراض الصاروخ الباليستي، وذكرت مصادر أن عملية الاعتراض تمت على بعد 25 كيلو مترا جنوب العاصمة.

منا جانبه قدم المتحدث الرسمي لوزارة الحرس الوطني الرائد محمد العمري شكره لأبطال الدفاع الجوي وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع توتير: بعد شُكر الله.. نقولها وبكل فخرجهودكم في حماية الوطن ومقدساته ومقدراته محلُّ اعتزازنا وامتناننا دمتم للوطن.

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