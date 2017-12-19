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بريطانيا تعلن الحرب على هاتف بحجم «الأصبع».. لهذه الأسباب

بريطانيا تعلن الحرب على هاتف بحجم «الأصبع».. لهذه الأسباب
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تواصل – وكالات:

أعلن وزير العدل البريطاني، ديفيد ليدنجتون، عن ضرورة حظر بيع هواتف محمولة صغيرة قد لا تتجاوز حجم أصبع اليد عبر الإنترنت.

وعزا “ليدنجتون” -بحسب “بي.بي.سي”- طلبه إلى أن هذه “الهواتف مصممة ليتم تهريبها إلى داخل السجون من دون أن تكتشفها الماسحات الضوئية المستخدمة في إنجلترا وويلز”.

وأوضح الوزير أنه تم ضبط نحو 20 ألف جهاز وشرائح هاتف هربت إلى داخل السجون خلال 2016، مبينًا أن بعض هذه الهواتف صغير بحجم أحمر الشفاه.

وقد يبلغ سعر هذا الهاتف 25 جنيهاً إسترلينياً، إلا أنه يصل سعره في السجن إلى 500 جنيه إسترليني، وقد تستخدم في تسهيل تنفيذ بعض الجرائم أو تهديد أشخاص خارج السجن، بحسب “العدل” البريطانية.

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