تفاصيل الحادثة المرعبة داخل مدرسة.. ومطالب «أبو سكين» المهدد بقتل رضيعه

تواصل – الرياض:

تكشفت معلومات جديدة حول واقعة الأب الذي هدد بقتل رضيعه داخل المدرسة الابتدائية بقرية المويلح التابعة لمحافظة ضباء بمنطقة تبوك، والتي أثارت حالة من الرعب داخل المدرسة، وانتهت بإقناع منسوبي المدرسة للأب بالتوقف عن فعلته، والقبض عليه وإحالته للتحقيق، وتوجيه أمير تبوك ببحث حالة أسرة المواطن، وتباينت المعلومات حول صحة الأب وسلامة قواه العقليه والمطالب التي يطالب بها.

الساعة العاشرة صباحاً

الواقعة حدثت الساعة العاشرة صباحاً، عندما اقتحم مواطن المدرسة الابتدائية بقرية المويلح، حاملاً ابنه الرضيع على يديه، ووضعه في ساحة المدرسة، وأشهر سكينا مهدداً بقتله، مما أثار طلاب المدرسة بحالة من الرعب والخوف، وتعرض بعضهم لحالات من الإغماء وهم يشاهدون المنظر المرعب، وحاول منسوبو المدرسة تهدئة الأب وثنيه عن ارتكاب الجريمة، وبعد عدة محاولات استجاب الأب لمطالب قائد ومنسوبي المدرسة، وحضرت الجهات الأمنية للموقع، وتم التحفظ على الأب، وكذلك تم التحفظ على الرضيع في غرفة القائد.

اضطرابات نفسية

وأشارت إمارة المنطقة في بيان لها على لسان متحدثها بأن الأب يعاني من اضطرابات نفسية وسبق وأن تم إيقافه.

مصدر في ابتدائية المويلح كشف تفاصيل الحادث المرعب، وقال أنه “في تمام الساعة العاشرة من صباح أمس الاثنين، دخل شخص وهو يحمل طفله الرضيع، وقام بوضعه داخل ساحة المدرسة ثم أشهر سكينا، وبدأ يهدد بقتله إذا لم يتم التجاوب مع مطالبه”.

خلافات عائلية

وتابع المصدر قائلاً: “ما حدث داخل المدرسة كان بسبب خلاف بين الأب وأخيه، فبعد عدت محاولات من قبله بعض أولياء الأمور لثني الأب عن قتل ابنه، وحصول إغماءات بين بعض الطلاب الذين شاهدوا الحادثة، استجاب الرجل للمطالب حيث تم التحفظ على الرضيع في مكتب قائد المدرسة وتم التواصل مع خاله الذي حضر واستلم الرضيع”.

خال الرضيع

المصدر أضاف قائلاً: أن “خال الرضيع لم يكن على علم بالموقف، أو المطالب التي طالب بها والده، وعند ذلك حضرت الجهات الأمنية إلى موقع المدرسة ومن ثم احتجزت والد الرضيع”، وأوضح أن الأب ليس من سكان قرية المويلح ولكنه تواجد فيها، نظرا لأن إخوته من والده يعيشون فيها.

مطالب الأب

وطالب والد الرضيع بلجنة من النيابة العامة للتحقيق معه، واصفا نفسه بـ”المضطهد”، طبقاً لـ “عكاظ”.

المتحدث الرسمي لتعليم تبوك علي القرني، قال عن تفاصيل الواقعة، “إنه تم دخول الشخص للمدرسة أثناء وقت الدوام الرسمي، وجرت السيطرة عليه من قبل منسوبي المدرسة وزوارها من أولياء الأمور، دون أن يصاب الطفل أو أي أحد آخر بالأذى، وتم التحفظ على الشخص في مكتب قائد المدرسة، وتسليم الطفل لأحد أقربائه، واستدعاء الدوريات الأمنية التي وصلت لمباشرة الحادث، وتم ضبط الشخص لاستكمال الإجراءات النظامية”.

إمارة تبوك

أما إمارة تبوك فقد أوضح المتحدث الرسمي باسمها علي القحطاني، أنه “إشارة إلى المقطع المتداول حول الحادثة، فإنه تمت السيطرة على الأب ولم يصْب الطفل بأي أذى، وجرى تسليمه لوالدته وإحالة الأب للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه”.

دراسة وضع الأسرة

وأكدت إمارة تبوك أن والد الرضيع يعاني من اضطرابات نفسية، وسبق وأن تم إيقافه لدى الجهات الأمنية، وأوضحت أن الواقعة كانت محل متابعة أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان منذ حدوثها، حيث وجه كافة الجهات المعنية الأمنية والصحية والاجتماعية بدراسة وضع الأسرة بالكامل، وتقديم المساعدة لهم وتوفير كل ما يحتاجونه، والرفع بتقرير عاجل عن حالتهم ووضعهم الاجتماعي والصحي.