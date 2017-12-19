مسؤول بـ«المالية»: لا ضرائب جديدة أو رسوماً في ميزانية 2018

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كشف مدير عام وحدة السیاسات المالیة والكلیة في وزارة المالیة، سعد الشھراني، أن ميزانية 2018 لن تَشْمَل: إصلاحات جديدة، أو فرض ضَرَائِب جديدة، أو فرض رسوم، ولكن الإصلاحات المخطط لھا في برنامج التوازن المالي 2020 سوف تُطبَّق.

وأَضَافَ، في تصريحات له على قناة “العَرَبِيّة”، أنه سیكون ھناك دعم للإصلاحات ورفع كفاءة للإنفاق وعمل جدي على تنفیذ الإصلاحات الھیكلیة الأُخْرَى التي ستضمن استدامة الاستقرار المالي والاقتصادي.

وأَوْضَحَ أن جُزْءَاً كبیراً من میزانیة 2018 لن يكون لمجرد الصرف على مَا يجب الصرف علیه، فقد أخذت عِدَّة عوامل أُخْرَى موجھة للاسْتِثْمَار، ورفع مستوى رفاه المعیشة للمواطن السعودي، وخصصت أموالاً للاسْتِثْمَارَات عالیة العائد، وعالیة التأثیر بالتنمیة، وبخَاصَّة تنمیة الموارد والكفاءات البشرية.