«المنيف» يرد على الاتهامات الموجهة لـ«جدارة» بعدم اختيار الأكفأ للوظيفة

تواصل – فريق التحرير:

في إطار رده على تغريدة لأحد المواطنين، اتهم فيها نظام ‘‘جدارة‘‘ بعدم اختياره للأجدر لشغل الوظائف المتاحة، أكد حمد المنيف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية، أن أبواب الوزارة مفتوحة لكل من كانت لديه شكوك ليتأكد بنفسه من طريقة اختيار المتقدمين للوظائف.

وقال المنيف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي ‘‘تويتر‘‘ اليوم، رداً على المغرد: ‘‘أخي الكريم، في أي وقت يمكنك أن ترى كيف يتم الترشيح وما هي آليته”، مضيفاً: “إذا رأيت عكس ذلك ولك حق ستأخذه”.

وكشف المنيف، أن الترشيح يتم آلياً بحسب أعلى النقاط الخاصة بالعناصر المتقدمة للوظائف ليتم المفاضلة بينهم.