«المرور» عن واقعة إخفاء جهاز «ساهر»: العبرة في الالتزام بالسرعات

تواصل – فريق التحرير:
تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع انتقادات وجهت إليها، عقب تداول مقطع يظهر أحد موظفي الإدارة وَهُوَ يضع جهاز رصد السرعات بجوار حَاوِية قمامة بأحد شوارع شرق الرياض.
واعتبرت الإدارة، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن موقع الجهاز لا يعني شيئاً، مَا دام قائد المركبة ملتزماً بسرعة الطريق المحددة، وهذا هو الأصل، لا سيما أن الموقع الذي تم الإشارة إليه في المقطع موجود به عدد من اللوحات التي تحدد السرعة على ذلك الشارع بـ 80 كم/ساعة.
وَنَوَّهَت الإدارة إلى أنه سيتم، قريباً، تركيب أجهزة متحركة محمولة في دوريات المرور السرية والرسمية لضبط مخالفات السرعة، مُؤكّدَة أن هذا الأَمْر معلن من قبل للجميع، وَهُوَ إِحْدَى أَدَوَاتِ الرقابة المرورية لتطبيق النظام، والتي تهدف إلى تقليل أعداد الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من إصابات ووَفَيَات.
موقع ساهر أمام حاوية النفايات غير حضاري وغيرسليم
مبرو٣
والله ماهمهم الحوادث ماهمهم الاجمع الفلوس
هذا التصريح مخالف لما صروح به سابقا
الفلوس اهم شي مو الوفيات والصابات ي المرور
التعليق
طيب استقطعوا من حساب ساهر وشوفو لنا ترميم لشوارعنا ..
عاد صراحة حرام اللي قاعد يصير في شوارعنا .. وبسبب تلك الحفر تصير حوادث مميته ووفايات .. والله يحفظكم
ساهر فيه اسم
والله عيب عيب قدام العالم السعودية تضع كيمرات ساهر الحكوميه فوق براميل الزباله ..وعذر اقبح من فعل
ونطالب المرور ان يكون الطرق السريعه السرعه فيها١٤٠
والثانيه داخل المدن ١٠٠
كلاام فاضي نامل من المسول النظر في هذه الاهانه للاجهزه المرور في حاويه
الهدف هو جبايه المال بس تاصل الى حاويه النفايه شيئ مقزز ومذل لمن يعمل على ساهر
ساهر يفقد هدفه الارشادي والتوعوي
تنبييييييه
ساهر يتمركز على حاويات القمامه👀🙆🏽♂️🛢
تبيييه 👀
ساهر سيكون متمركز على حاويات القمامه 🙆🏽♂️🛢
اعانكم الله ووفقكم الى كل خير احترام النظام واجب , ولكن هناك فرق بين آلية واضحة لحفظ ارواح الناس وبين أن تتصيد على الناس , فاتقوا الله