«المرور» عن واقعة إخفاء جهاز «ساهر»: العبرة في الالتزام بالسرعات

تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع انتقادات وجهت إليها، عقب تداول مقطع يظهر أحد موظفي الإدارة وَهُوَ يضع جهاز رصد السرعات بجوار حَاوِية قمامة بأحد شوارع شرق الرياض.

واعتبرت الإدارة، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن موقع الجهاز لا يعني شيئاً، مَا دام قائد المركبة ملتزماً بسرعة الطريق المحددة، وهذا هو الأصل، لا سيما أن الموقع الذي تم الإشارة إليه في المقطع موجود به عدد من اللوحات التي تحدد السرعة على ذلك الشارع بـ 80 كم/ساعة.

وَنَوَّهَت الإدارة إلى أنه سيتم، قريباً، تركيب أجهزة متحركة محمولة في دوريات المرور السرية والرسمية لضبط مخالفات السرعة، مُؤكّدَة أن هذا الأَمْر معلن من قبل للجميع، وَهُوَ إِحْدَى أَدَوَاتِ الرقابة المرورية لتطبيق النظام، والتي تهدف إلى تقليل أعداد الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من إصابات ووَفَيَات.