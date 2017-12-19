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شرطة طبرجل تحدد هوية الأشخاص المسيئين للمحافظة وأهلها عبر مقاطع فيديو

شرطة طبرجل تحدد هوية الأشخاص المسيئين للمحافظة وأهلها عبر مقاطع فيديو
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تواصل – أحمد الرمال:

تداول رواد مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ مقاطع فيديو قَامَ أشْخَاص بتصويرها ونشرها، فيها إساءات وسب وشتم لأهالي محافظة طبرجل، واستهزاء بالمجسمات الجمالية الموجودة في شوارع المدينة.

وترددت أنباء عن القبض على أحد الأطراف المسيئين والتحقيق معه بشرطة طبرجل، حيث طالب الأهالي بتطبيق الأنظمة والقوانين بحقهم ليكونوا عبرةً لغيرهم ممن يحاولون الإساءة والتعدي على حقوق البشر.

وصرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد بن سعود النومس، بأنه في تمام الساعة الحَادِيَةَ عَشْرَةَ من صباح اليوم الاثْنَيْنِ، ورد لشرطة محافظة طبرجل خطاب مدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة الجوف، المتضمن بلاغ أحد المواطنين عبر تطبيق (كلنا أمن) كذلك إشارة لمقاطع الفيديو المنتشرة عن قيام أشْخَاص بتصوير مقاطع فيديو، والتعرض بالإساءة لمحافظة طبرجل وأهلها أثناء تواجدهم بإحدى الاستراحات.

وأَضَافَ النومس: أن شرطة المحافظة قامت بتكثيف التحريات والبحث، وَتَمَّ التَّوَصُّل والتعرف على الأشْخَاص وجاري إحضارهم، وإكمال الإِجْرَاءَات النظامية بحقهم.

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التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    زائر

    اللهم ادم نعمة الامن
    كل الشكر والتقدير لرجال الامن بالجوف
    موصول لمدير

    شرطة طبرجل وجميع الافراد والضباط العاملين بالميدان

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