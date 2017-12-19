لحظات رعب داخل مدرسة.. ضبط «أب هدد بقتل ابنه» وإخراج الطلاب مبكرًا

تواصل – تبوك:

تدخلت الجهاتُ الأمنية وألقت القبض على أب هدد بقتل ابنه، داخل مدرسة في مركز المويلح بمحافظة ضباء، بمنطقة تبوك.

وتداول مغردون على مواقع التواصل، مقطع فيديو لرجل يضع طفله أمامه وبيده سكين، ويتدخل رجال الأمن للقبض عليه قبل ارتكاب جريمته، وتم القبض على الجاني وجرى تسليم الطفل لوالدته، وهو بصحة وعافيه ولله الحمد.

فيما قامت إدارة المدرسة بإخراج الطلاب قبل نهاية اليوم الدراسي بسبب ما أحدثه من رعب لدى الطلاب.

وسوف توافيكم “تواصل” بالمزيد من المعلومات حال توافرها من الجهات المتخصصة.