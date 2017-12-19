لحظات رعب داخل مدرسة.. ضبط «أب هدد بقتل ابنه» وإخراج الطلاب مبكرًا

تواصل – تبوك:
تدخلت الجهاتُ الأمنية وألقت القبض على أب هدد بقتل ابنه، داخل مدرسة في مركز المويلح بمحافظة ضباء، بمنطقة تبوك.
وتداول مغردون على مواقع التواصل، مقطع فيديو لرجل يضع طفله أمامه وبيده سكين، ويتدخل رجال الأمن للقبض عليه قبل ارتكاب جريمته، وتم القبض على الجاني وجرى تسليم الطفل لوالدته، وهو بصحة وعافيه ولله الحمد.
فيما قامت إدارة المدرسة بإخراج الطلاب قبل نهاية اليوم الدراسي بسبب ما أحدثه من رعب لدى الطلاب.
وسوف توافيكم “تواصل” بالمزيد من المعلومات حال توافرها من الجهات المتخصصة.
لا حول ولا قوة الا بالله
انا لله وانا اليه راجعون
الفضل لله ثم لمدير المدرسة الأستاذ وائل العقبي
الله يصلح أحوالهم
لا حول ولا قوة إلا بالله
بصراحة غير مفهوم
ما دور الشرطة؟
يعني واقفين يتفرجوا وكما نرى هناك دماء على ثياب الطفل، والشرطي يصور!
والذي يتدخل هو مدير المدرسة؟
ما هذا؟
التعليق
ليش وش القصه
وربي مغبون الله يفرج همه
ما سوا كذا الا من الي فيه الله يفرج همه
وش القصه ليه عمل كذا
واضح انه ماكان ناوي يقتل ولده، لكن يبي يوصل صوته بطريقة التهديد
صحيح ان تصرفه خاطئ فعمر التهديد والارهاب ماكان حل لمشاكلنا، لكن الله لايحطنا مكانه وتحدنا الدنيا ع اسؤ الخيارات