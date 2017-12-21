حقيقة «طفلة الرياض» المخطوفة.. بين جريمة الأهل وإنسانية الخادمة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:
كشف الإعلامي علي العلياني تفاصيل جديدة بِشَأْنِ قصة خطف طفلة مُنْذُ ثلاث سنوات، والعثور عليها بعد مداهمات لحملة وطن بلا مخالف في المنطقة.
وقال العلياني، في برنامجه “مَعَالِي المواطن” على شاشة إم بي سي: “إن أسرة الطفلة أقدموا على جريمة شنيعة وخطأ غير إِنْسَاني، حيث كانت تعمل لديهم خادمة وطلبوا منها أن ترمي الفتاة في كرتون، أو أمام مسجد، أو تتخلص منها بأي طريقة، ولكن المرأة قامت بتربيتها واهتمت بها وقَالَتْ للأهل إنها تخلصت منها كما يريديون”.
وأَوْضَحَ أن الطفلة ليست مخطوفة كما تداولت المواقع والقنوات الفضائية، وهي حَالِيَّاً في دور للرعاية، شاكراً للخادمة جميل صنيعها؛ لإنقاذ حياة الطفلة، متسائلاً أين أهلها ولماذا لم يأتوا ليأخذوها؟”.
وطالب العلياني بقوانين تحمي الصغار قبل الكبار، لمنع تكرار هذه الجريمة البشعة، مُطَالِبَاً وزارة العمل والتنمية الاجْتِمَاعِيّة الاهتمام بهذه الطفلة حتى تكبر وَيتَمَّ تأهيلها.
الحمدالله كل حال
لاحول ولاقوة الا بالله
الله أكبر عليهم وش هالبشر
يتعاقبون الاهل على هذا التصىرف
اهل يطلبون من الخدامة تقتل طفلتهم ، مين يصدق هالكلام !!!!
لا حول ولا قوة الا بالله وفعلا تشكر هذة السيدةالأجنبية على إنسانيتها أنقذت حياة طفلة بريئة ليس لها أي ذنب
لابد من ايقاع عقوبة شديدة على والدها ووالدتها
التعليق
ياناس ردوها للخادمه قلبها تفطر وهي تمد يدعا لهم والرجال يمد ايده يحاول يهديها حرام ياناس قلبها صغير وشكلهم مهتمين بها مرتبه البنت