حقيقة «طفلة الرياض» المخطوفة.. بين جريمة الأهل وإنسانية الخادمة (فيديو)

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كشف الإعلامي علي العلياني تفاصيل جديدة بِشَأْنِ قصة خطف طفلة مُنْذُ ثلاث سنوات، والعثور عليها بعد مداهمات لحملة وطن بلا مخالف في المنطقة.

وقال العلياني، في برنامجه “مَعَالِي المواطن” على شاشة إم بي سي: “إن أسرة الطفلة أقدموا على جريمة شنيعة وخطأ غير إِنْسَاني، حيث كانت تعمل لديهم خادمة وطلبوا منها أن ترمي الفتاة في كرتون، أو أمام مسجد، أو تتخلص منها بأي طريقة، ولكن المرأة قامت بتربيتها واهتمت بها وقَالَتْ للأهل إنها تخلصت منها كما يريديون”.

وأَوْضَحَ أن الطفلة ليست مخطوفة كما تداولت المواقع والقنوات الفضائية، وهي حَالِيَّاً في دور للرعاية، شاكراً للخادمة جميل صنيعها؛ لإنقاذ حياة الطفلة، متسائلاً أين أهلها ولماذا لم يأتوا ليأخذوها؟”.

وطالب العلياني بقوانين تحمي الصغار قبل الكبار، لمنع تكرار هذه الجريمة البشعة، مُطَالِبَاً وزارة العمل والتنمية الاجْتِمَاعِيّة الاهتمام بهذه الطفلة حتى تكبر وَيتَمَّ تأهيلها.