«الجارديان»: اليمين المتطرف يسيطر على النمسا

تواصل – سامر محمد:

قالت صحيفة “جارديان” البريطانية ‘‘إن النمسا أصبحت الدولة الوحيدة في غرب أوروبا التي يتواجد اليمين المتطرف في تشكيلة حكومتها، بعد موافقة الرئيس النمساوي على اتفاق مثير للجدل لتشكيل حكومة ائتلافية‘‘.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس وافق على تحالف حكومي يشمل حزب الشعب المحافظ وحزب الحرية اليميني المتطرف، ليصبح بذلك وزير الخارجية “سباستيان كورتس” البالغ من العمر 31 عاما الذي يقود حزب الشعب مستشارا للنمسا في حين أن “هاينز كريستيان” زعيم حزب الحرية أصبح نائبا له.

وذكرت الصحيفة أن حزب المستشار النمساوي الجديد سيقود وزارات من بينها المالية والعدل والزراعة، في حين أن حزب الحرية المناهض للمهاجرين سيسيطر على وزارات الخارجية والداخلية والدفاع وغيرها.