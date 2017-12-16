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«فوكس نيوز»: إيران تسعى لتصعيد الصراع في اليمن

«فوكس نيوز»: إيران تسعى لتصعيد الصراع في اليمن
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تواصل – سامر محمد:

نشرت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية تحليلا تحدث عن أن وصول الصواريخ الإيرانية إلى المتمردين في اليمن يمثل تهديدا للمملكة، مشيرا إلى أن النقاش والجدل بشأن ما إذا كانت إيران تزود المتمردين الحوثيين بصواريخ باليستية انتهى بعد كشف سفير أمريكا في الأمم المتحدة عن أجزاء من صواريخ إيرانية جمعت من موقعين استهدفهما الحوثيون في السعودية.

وأضاف، أن أمريكا كشفت بشكل واضح أن إيران لا تنتهك فحسب قرار مجلس الأمن الدولي الذي يفرض حظرا على إرسال السلاح إلى اليمن، بل وتنتهك أيضا قرارا لمجلس الأمن متعلق بالاتفاق النووي.

وذكر أن إيران من المعروف أنها تزود الحوثيين بأسلحة تشمل بنادق وأسلحة آر بي جي ومضادات للدبابات، لكن إرسال صواريخ باليستية للمتمردين الحوثيين يعني أن إيران ربما تكون مستعدة لتصعيد صراع اعتقد البعض أنه هامشي بالنسبة لطموحات إيران الإقليمية.

وحذر من أن استخدام الحوثيين لصواريخ باليستية كالتي أطلقت على ينبع والرياض تعني أن بإمكانهم استهداف مراكز سكانية كبرى في المملكة.

ولفت إلى أن هناك حديث عن أن الصاروخ قادر على حمل رأس متفجر يزن 750 كيلوجرام ويصل مداه إلى 800 كيلومتر، مما يعني أن الصاروخ يمكن وصفه بأنه قادر على حمل رؤوس نووية.

 

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