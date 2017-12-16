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أمير القصيم ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد عبدالحكيم المقبل

أمير القصيم ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد عبدالحكيم المقبل
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تواصل – فريق التحرير:

زار أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أسرة شهيد الواجب النقيب عبدالحكيم بن صالح المقبل -رحمه الله- لينقل لهم تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين.

ورافق أمير القصيم، خلال زيارته أسرة الشهيد، كل من الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وقاضي الاستئناف الشيخ صالح العثمان.

وعبر الجميع عن فخرهم واعتزازهم بالشهيد الذي استُشهد في ميدان العز والشرف أثناء دفاعه عن الدين والوطن بالحد الجنوبي، سائلين المولى – عز وجل – أن يتقبله بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

وقال الأمير فيصل بن مشعل، إن الشهيد النقيب عبدالحكيم المقبل استُشهد في ميدان العز والشرف وهو يؤدي واجبه الذي ائتُمن عليه، وأفنى حياته في سبيل الحفاظ على أمن الوطن.. وما استشهاده إلا دليل على إخلاصه وتفانيه في خدمة وطنه وقيادته الرشيدة، التي تفتخر بأبنائها، وبما يقدمونه من تضحيات في سبيل الدفاع عن أمن هذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعًا.

وأكد أن المصاب مصاب الجميع، وأن العزاء للوطن كافة قبل أن يكون لأسرة الشهيد نظير ما قدمه الشهيد من شجاعة وفداء، تكللت بنيل الشهادة وهو على رأس العمل، يؤدي مهامه على أكمل وجه خدمة لدينه ومليكه، ودفاعًا عن وطنه، وحماية مجتمعه.. مثنيًا على المواقف البطولية التي يسطرها رجال الأمن ضد من يعبث بأمن الوطن، ومؤكدًا أنهم يقفون سدًّا منيعًا ضد كل من يحاول المساس بالوطن ومواطنيه.

من جانبه، قدم صالح المقبل (والد الشهيد) شكره وتقديره للقيادة الرشيدة ولأمير المنطقة على مشاعرهم وتعازيهم ومواساتهم لهم، ووقوفهم مع المواطنين كافة، مؤكدًا أن أبناء الوطن جميعًا جنود لهذا الوطن للدفاع عنه، وحماية مقدساته ومكتسباته ضد كل من يحاول العبث به، داعيًا الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ أبناء الوطن من كل مكروه، وأن يرحم من استُشهد منهم.

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