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بعد 5 سنوات ونصف.. الشيخ فهد المطيري ينتهي من شرح «زاد المستقنع»

بعد 5 سنوات ونصف.. الشيخ فهد المطيري ينتهي من شرح «زاد المستقنع»
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تواصل – فريق التحرير:

بعد 550 درساً على مدار خمس سنوات ونصف، انتهى فضيلة الشيخ الدكتور فهد بن خلف المطيري، الأستاذ بقسم الفقه في كلية الشريعة جامعة القصيم، وأحد كبار طلاب العلامة ابن عثيمين، رحمه الله، من شرح زاد المستقنع، وذلك ضمن دروس “الدورة العلمية المتقدمة الأولى بعنيزة”.

وبدأ الشيخ المطيري شرحه في شهر شوال عام 1434 هـ، وانتهى منه اليوم السبت 28/ 3/ 1439 هـ، على مدار 9 فصول دراسية

واعتنى الشيخ بالجمع بين شرح عبارة المؤلف وتوضيح مراده، مع العناية بذكر الخلاف العالي في المسألة، وذلك وفقا للمنهجية الآتية:

أولاً: منهج شرح عبارة المؤلف:

– بيان منطوق عبارة المؤلف وتوضيحها شرحا إجماليا على وفق مذهب الحنابلة مع بيان القيود عليها إن وجدت.
– شرح الألفاظ الغريبة في المتن شرحا تفصيليا.
– توضيح المسائل التي خالف فيها المؤلف المذهب.
– بيان المسائل المأخوذة من مفهوم كلام المؤلف ومناقشتها وفقا للمنهج المذكور في تناول مسائل الخلاف.
– زيادة المسائل الهامة التي يحتاج إليها -وإن لم تكن داخلة في مفهوم أو منطوق كلام المؤلف-.
– بيان الفروق الفقهية وأهم التقسيمات على المذهب.

ثانيا: منهج ذكر الخلاف في المسألة:

– تحرير محل النزاع بذكر مواضع الإجماع في المسألة وتوضيح المتنازَع فيه.
– بيان القواعد الفقهية المبنية عليها المسألة.
– بيان قواعد المذهب ومآخذه في المسألة.
– بيان المسائل المستثناة من القول بالتحريم أو القول بالحل.
– ذكر من قال بالقول من الصحابة والتابعين.
– استيفاء الخلاف العالي في المسألة مع بيان أهم الأدلة لكل قول مع بيان من وافق المذهب ومن خالفه من المذاهب الأخرى.
– ذكر أدلة المذهب وتعليلاته، مبتدئاً بذكر الأدلة ثم التعليلات.
– بيان أهم من أخرج الحديث مع نقل أحكام علماء الحديث على الأحاديث.
– بيان وجه الدلالة من أدلة القرآن والسنة مع العناية ببناء ذلك وفقاً للقواعد الأصولية.
– ذكر اختيارات المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم والعلامة ابن عثيمين وغيرهم.
– مناقشة أدلة كل قول وتوضيح الإشكالات الواردة عليها والأجوبة عليها.
– بيان الراجح في المسألة.
– بيان ثمرة الخلاف -إن وجدت.

يُذكر أن سماحة المفتي العام للمملكة قد قرأ بعض تفريغات الدروس وأُعجب بالشرح وأشار على الشيخ المطيري بطباعتها.

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