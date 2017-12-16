تعرَّف على المقابل المالي الذي تدفعه المؤسسات المُشغِلة للوافدين

تواصل – فريق التحرير:

قالت وزارة المالية: ‘‘إن الرسوم المفروضة على الوافدين والتي تدفعها الشركات المشغِّلة لهم، تأتي ضمن إجراءات التشجيع على توطين العمالة‘‘.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة المالية عر ‘‘تويتر‘‘ إنفوجرافاً، يشير إلى فرض مقابل مالي يتراوح بين 300 إلى 400 ريال في عام 2018، حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية.

يذكر أن الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة الفائضة عن أعداد السعوديين تبلغ 400 ريال في الشهر، والعمالة المساوية لأعداد السعودية 300 ريال، وترتفع الأولى في 2019 إلى 600 ريال وفي 2020 إلى 800 ريال، والثانية إلى 500 ريال في 2019 و700 في 2020.