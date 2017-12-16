«فيسبوك» يحمي مستخدميه من الإزعاج بهذه الخاصية

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

ترشيحاتنا

بالأسماء.. «الإسكان» تعلن عن 36 ألف منتج سكني وتمويلي

بالأسماء.. «الإسكان» تعلن عن 36 ألف منتج سكني وتمويلي

«حساب المواطن» يتحول إلى برنامج شامل لكافة المساعدات والإعانات الحكومية

«حساب المواطن» يتحول إلى برنامج شامل لكافة المساعدات والإعانات الحكومية

«الزكاة والدخل»: «القيمة المضافة» تشمل جميع السلع الغذائية بلا استثناء

«الزكاة والدخل»: «القيمة المضافة» تشمل جميع السلع الغذائية بلا استثناء

6 حقائق جديدة عن الشاب المجاهر بالمعصية والانحلال.. ما «سر» القبض عليه قبل عام؟

6 حقائق جديدة عن الشاب المجاهر بالمعصية والانحلال.. ما «سر» القبض عليه قبل عام؟

«فيسبوك» يحمي مستخدميه من الإزعاج بهذه الخاصية

«فيسبوك» يحمي مستخدميه من الإزعاج بهذه الخاصية
فيسبوك
0

تواصل – وكالات:

يعاني معظم مستخدمي فيسبوك من واحد أو أكثر من الأصدقاء الذين يسرفون في وضع المنشورات التي قد يراها صاحب الحساب غير جديرة بالمطالعة، بل أنها غير جديرة بالظهور على صفحته الرئيسية من الأساس.

ولإيجاد حل لتلك المشكلة، فقد ابتكر مطورو فيسبوك خاصية تجنب المستخدم إزعاج بعض الأصدقاء، لكن دون إلغاء صداقتهم أو حتى إلغاء متابعتهم، حيث قدم الموقع خاصية أطلق عليهاSnoozeأو غفوة، حسبما ذكر موقعTNW.

وأوضح الموقع، أنه عند اختيار خاصيةSnoozeمن الصفحة الشخصية لأحد الأصدقاء، فلن تظهر للمستخدم منشورات أو أي تحديثات خاصة بهذا الصديق طوال 30 يومًا، ويعمل الموقع منذ عدة أشهر على اختبار الخاصية الجديدة، وبدأت مؤخرًا في الظهور للمستخدمين داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبه، ذكر متحدث باسم فيسبوك أن الخاصية الجديدة يمكنها تجنيب المستخدمين الإزعاج الذي تسببه صفحات بعينها مثل الصفحات الخاصة بالرحلات والعطلات خاصة في أوقات الامتحانات لدى الطلاب، وصفحات العلامات التجارية في مواسم التخفيضات إن لم يكن المستخدم مهتمًا بمتابعتها.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«فيس بوك» تسعى لجذب المعلنين بإجراءات جديدة

«فيس بوك» تسعى لجذب المعلنين بإجراءات جديدة

مسؤول سابق في «فيسيوك» يوجِّه أخطر اتهام للشركة

مسؤول سابق في «فيسيوك» يوجِّه أخطر اتهام للشركة

خدمة جديدة من «فيسبوك» لحماية الأطفال

خدمة جديدة من «فيسبوك» لحماية الأطفال

«فيس بوك» تطلب من المستخدمين صورة لإثبات شخصيتهم

«فيس بوك» تطلب من المستخدمين صورة لإثبات شخصيتهم

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الموعـد
مقالات

الموعـد

المزيد
6 حقائق جديدة عن الشاب المجاهر بالمعصية والانحلال.. ما «سر» القبض عليه قبل عام؟
تقارير وحوارات

6 حقائق جديدة عن الشاب المجاهر بالمعصية والانحلال.. ما «سر» القبض عليه قبل عام؟

المزيد
حملة استنكار واسعة في «تويتر» لهشتاج الدعوة للحفلات المختلطة بالمملكة
تقارير وحوارات

حملة استنكار واسعة في «تويتر» لهشتاج الدعوة للحفلات المختلطة بالمملكة

المزيد
تعدد الزوجات يشعل «تويتر».. وسجال شديد بين المدافعين والمعارضين
تقارير وحوارات

تعدد الزوجات يشعل «تويتر».. وسجال شديد بين المدافعين والمعارضين

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>