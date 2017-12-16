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الأرصاد تتوقع: رياح مثيرة للأتربة على مكة والمدينة غداً
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، أن يشهد غداً الأحد 17 ديسمبر، استمرار تأثير الرياح الشرقية النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضافت الأرصاد، أنه من المتوقع أيضاً أن تكون السماء غائمةً جزئيًا إلى غائمة قد تتخللها سحب ممطرة على المنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الجنوبية منها.

وتبلغ درجات الحرارة العظمى المتوقعة، غداً الأحد، في الرياض 16 مئوية درجة، و31 في مكة، و20 في المدينة المنورة، و29 في جدة، بينما تسجل درجات الحرارة الصغرى 2 مئوية فقط في كل من عرعر وحائل، و7 في الرياض، و9 في المدينة المنورة، و4 في بريدة، و3 في طريف والعلا، و4 في رفحا والقريات.

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