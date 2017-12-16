بالصور.. طلاب «تحفيظ حفر الباطن» يختمون 43 ألف وجه من القرآن في ١٠ ساعات

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تواصل – فريق التحرير

اختتمت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بحفرالباطن برنامجها (يوم الإتقان الثاني) والذي أقيم اليوم السبت بجامع النور.

وأوضح عبدالله العنزي، المدير العلاقات العامة والإعلام بالجمعية، أن هذا البرنامج أقيم في عامه الثاني، وتشرف عليه إدارة تعليم البنين في الجمعية.

وأوضح أن البرنامج انطلق في الساعة السابعة صباحاً وامتد حتى الساعة ٥ عصراً وشارك فيه ٣٥٧ طالباً، وأشرف عليه ٤٦ معلماً ومشرفاً.

وذكر أن فكرة البرنامج تدور حول التسجيل عبر الرابط المخصص للبرنامج وأثناء تسجيل الطالب في يوم الإتقان يتطلب معه تحديد الأجزاء التي يرغب بمراجعتها، وبناء عليه يعد له خطة يسير عليها ليُنهي مقرره.

وأكد أنه بفضل الله كانت نتيجة هذا اليوم المبارك قراءة أكثر من 43 ألفاً و355 وجهاً بواقع 72 خَتمة، وتخلل البرنامج وجبتا فطور وغداء.

 

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التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    زائر

    فين صور الولد الصغير جهاد ليه ما منزلينها

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