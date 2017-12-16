رصد 250 خبيراً إيرانياً يعاونون ميليشيا الحوثي في صنعاء والحديدة

تواصل – وكالات

كشف العميد عبده عبد الله مجلي، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني اليمني، عن أنَّ الأجهزة الأمنية اليمنية رصدت أكثر من 250 خبيرًا إيرانيًا خلال الأيام الماضية في مناطق عدة بمحافظتي الحديدة وصعدة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، أن رصد “الخبراء الإيرانيين” تم من خلال عمل استخباراتي متواصل نفذته أجهزة الدولة، وأنّ العمل يجري لتضييق الخناق عليهم، حسبما أورد موقع “سبتمبر نت”.

وأكد أنّ ما جُمع من معلومات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية أثناء التحقيق معهم، وتحديدًا الذين سقطوا في جبهات الحديدة وصعدة، تؤكّد أن الخبراء الإيرانيين يتواجدون بكثافة هناك، وينفذون أعمالًا متعددة منها التدريب في معسكرات يُجلب إليها الشباب، إضافة إلى تطوير الأسلحة.

وأشار العميد إلى أنّ الأعمال العسكرية التي يقوم بها الخبراء الإيرانيون تتمثل في تطوير الصواريخ وتركيب قطع غيار لها، بالإضافة إلى تلك الأعمال التي تحتاج إلى تقنية عالية ومختصين في هذا المجال.

وذكر أنّ “الجيش الوطني وضع خطة من مسارات عدة لاستهداف هؤلاء الخبراء، يصعب الحديث عنها الآن، إلا أنها تعتمد في المقام الأول على تقدم الجيش المسنود بالتحالف العربي، لتضييق الخناق عليهم، والتواصل مع الموالين للشرعية في الداخل لرصد تحركاتهم ومواقعهم للإطاحة بهم”.

وكانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي أكدت أن أدلة لا يمكن إنكارها تثبت أنّ إيران تنتهك القانون الدولي من خلال تهريب صواريخ للمتمردين الحوثيين في اليمن.