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مفاجأة سارة لهواة التدقيق الإملائي على هواتف «أندرويد»

مفاجأة سارة لهواة التدقيق الإملائي على هواتف «أندرويد»
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تواصل – وكالات:

طرحت شركة “جرامرلي” نسخةً من تطبيقها الخاص بالتدقيق الإملائي على الهواتف الذكية، التي تعمل بنظام تشغيل “أندرويد”.

ويوفر تطبيق “جرامرلي” الجديد، أدوات تفوق التدقيق الإملائي البسيط، فهو يقوم بتدقيق كل جملة تكتبها، ويدقق إن كانت تحتوي على أخطاء إملائية.

ويسهل تحميل التطبيق على الهاتف، وكل ما هو مطلوب أن يتم اختياره كلوحة المفاتيح الرئيسية، لكي تتم الاستفادة من خدماته، وهو أشبه بلوحة مفاتيح “جوجل”، ولكن مع فارق أن التصحيحات تظهر في صورة خانات بالأعلى، لكي يتم اختيار الأنسب منها.

وتطبيق “جرامرلي” مصمم في المقام الأول للتدقيق الإملائي؛ لذا هو خالٍ من إمكانية تغيير شكله ولونه مثل لوحات المفاتيح الأخرى.

ويتوافر التطبيق الجديد بنسخة مجانية، يمكن الولوج عليها من حساب المستخدم الذي أنشأه عبر موقع “جرامرلي”، ونسخة تتطلب اشتراك، وتوفر ميزات حصرية.

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