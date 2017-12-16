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مجلة أمريكية: الجيش السعودي أحد أفضل الجيوش تسليحاً بالعالم

مجلة أمريكية: الجيش السعودي أحد أفضل الجيوش تسليحاً بالعالم
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تواصل- سامر محمد:

قالت مجلة “بيزنس إنسايدر”، في نسختها البريطانية، إن المملكة العربية السعودية باتت تملك واحداً من أفضل الجيوش تسليحاً في العالم براً وبحراً وجواً، وبشكل مجهَّز لخوض الحروب التقليدية الكبرى، وبأسلحة صُنعت في كثير من الأحيان بما يتناسب مع متطلباتها.

وأشارت المجلة إلى أن السعودية كانت رابع أكبر دولة منفقة على المعدات الدفاعية في العالم العام الماضي، بعد روسيا مباشرة، وفي 2014م، صُنفت على أنها أكبر مستورد للسلاح في العالم، كما أن بعض التقديرات أشارت إلى أن المملكة كانت ثاني أكبر مستورد للسلاح عامي 2015 و2016م، وزادت مشتريات السلاح بأكثر من 200% منذ 2012م.

وأكدت أن الأسلحة التي تشتريها المملكة عالية الجودة، وأغلبها قادم من شركات أمريكية، فـ13% من صادرات الأسلحة الأمريكية في 2016م وصلت للمملكة، في حين أن الشركات البريطانية والإسبانية هي ثاني وثالث أكبر بائع للأسلحة.

ولفتت إلى أن المملكة تمتلك في سلاح الجو أكثر الطائرات الحربية تقدماً والتي تستخدمها الجيوش الأوروبية فضلاً عن طائرات حربية أمريكية ظلت مهيمنة لثلاثة عقود وما زالت تتمتع بالكفاءة العالية، بالإضافة إلى نسخة من الطائرات الحربية الأمريكية المصنعة خصيصاً للمملكة.

وذكرت “بيزنس إنسايدر” أن القوات البرية لديها كل شيء من دبابات ومركبات مدرعة قتالية وأباتشي وبلاك هوك، كما أن القوات البحرية اشترت قطعاً بحرية صنعت خصيصاً للمملكة في الولايات المتحدة، وفرقاطاتها الأحدث هي نسخ محدثة من فرقاطة فرنسية.

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