أرامكو تُرسي عقدين لأجهزة وخدمات حفر آبار النفط لشركة «شلمبرجير»

تواصل – واس

أرست أرامكو السعودية عقدين لأجهزة وخدمات الحفر لآبار النفط والغاز على شركة شلمبرجير، حيث سيوفر قطاع خدمات الحفر المتكاملة في شلمبرجير أجهزة وخدمات الحفر لآبار غاز قد يصل عددها إلى 146 بئراً، ولآبار نفط قد يصل عددها إلى 128 بئراً على مدى ثلاث سنوات.

وأوضح النائب الأعلى للرئيس في قطاع التنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية المهندس محمد القحطاني أن أرامكو السعودية وشلمبرجير شريكان أساسيان، سيعزز هذين العقدين بجلب تقنيات حديثة ومبتكرة لآبار النفط والغاز واستخدامها في أعمالهما على نطاق واسع، مبيناً بأن الطرفين يتمتعان بتاريخ حافل وشراكة عريقة تمتد إلى 75 عامًا في المملكة.

من جهته عبَّر رئيس مجلس الإدارة وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة شلمبرجير، بال كيبسجارد عن سعادته بأن تحظى شلمبرجير بثقة أرامكو السعودية لتقديم خدمات حقول النفط والغاز في المملكة عبر الاستعانة بقطاع خدمات الحفر المتكاملة بالشركة، متطلعا للتعاون الوثيق مع أرامكو السعودية من أجل تسليم آبار النفط والغاز المتفق عليها بشكل ناجح.

يذكر أنه بموجب العقدين سيتم توفير خدمات متكاملة للآبار لرفع مستويات الكفاءة وتخفيض التكاليف مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة، كما ركزت أرامكو السعودية وشلمبرجير في الاتفاقيات على تعزيز سير العمليات واستخدام أحدث التقنيات لضمان السلامة والكفاءة في العمليات في كافة الأوقات.