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أول اعتذار من طفل رضيع لركاب طائرة «الخطوط السعودية»

أول اعتذار من طفل رضيع لركاب طائرة «الخطوط السعودية»
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تواصل – الرياض

شهدت إحدى رحلات الطيران السعودي المتجهة من الرياض إلى جدة الأسبوع الماضي، واقعة طريفة نالت إعجاب ركاب الطائرة، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا القصة فيما بعد.

تفاصيل الواقعة تتمثل في قيام أُم سعودية، بتقديم رسالة اعتذار باسم رضيعها، موجهة للضيوف والملاحين على رحلة للخطوط السعودية من الرياض إلى جدة خلال الأسبوع الماضي، بسبب بكاء الطفل أثناء الرحلة.

وكتبت الأم في رسالتها «أهلاً.. أنا بيبي عمري 7 أسابيع، وهذه أول رحلة لي بالطائرة، أعتذر إذا أزعجتكم لو بكيت أثناء الرحلة، بسبب أذني أو خوفي، رحلة سعيدة، عبدالعزيز/‏ مقعد A6».

وتداول الرسالة عددٌ من ناشطي التواصل الاجتماعي، فيما نشر القصة كاملة حساب عبدالرحمن الفهد على «تويتر»، إذ تباينت ردود الأفعال حول فحواها، بين معجبين اعتبروا الرسالة تدل على احترام الآخرين والرقي في المعاملة، فيما رآها البعض أنها تكلف زائد.

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